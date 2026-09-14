फ्री की पार्टी, मांगी रंगदारी: गाजियाबाद में क्लब संचालिका का गंभीर आरोप, हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी पर केस

गाजियाबाद में डी-मॉल के एक क्लब में रविवार को हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। क्लब संचालिका ने इन पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें खाने का बिल न चुकाना, जबरन रंगदारी वसूलना और मारपीट करना शामिल है।

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संचालिका ने पुलिस को बताया कि हिंदू रक्षा दल से जुड़े ये पदाधिकारी अक्सर क्लब में आते थे। वे खाने-पीने का ऑर्डर देते थे, लेकिन बिल का भुगतान किए बिना ही चले जाते थे। जब संचालिका या उनके कर्मचारी बिल मांगने का प्रयास करते थे, तो उन्हें गाली-गलौज का सामना करना पड़ता था। इस तरह के व्यवहार से क्लब का माहौल खराब होता था।संचालिका ने बताया कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद स्थिति और बिगड़ गई। पदाधिकारियों ने उनसे हर महीने 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगनी शुरू कर दी। यह राशि उन्हें प्रतिमाह सुरक्षा के नाम पर देने को कहा गया। रंगदारी न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई।महिला संचालिका ने पुलिस को चार विशिष्ट व्यक्तियों के नाम बताए हैं। इनमें अमित पहलवान, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और सौरभ पंडित शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ये लोग क्लब में आकर हंगामा करते थे और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे।