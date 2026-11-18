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आश्रम में रात की बिजली कटौती को लेकर साधुओं का अनशन, मांग पूरी न होने पर सीएम आवास घेरने की चेतावनी

Digvijay Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 10:14 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 10:14 PM IST







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गाजियाबाद में भोजपुर के गांव तलहैटा स्थित एक आश्रम में रात में विद्युत आपूर्ति की मांग को लेकर बिजली घर पर साधुओं ने अनिश्चितकालीन आमरण अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहने की चेतावनी दी। ... और पढ़ें

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