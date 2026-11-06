गाजियाबाद में ग्रामीण जोन पुलिस ने बरामद किए एक करोड़ के 504 मोबाइल

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गाजियाबाद में ग्रामीण जोन पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि ग्रामीण जोन के सभी थानों और साइबर व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न कंपनियों के 504 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

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