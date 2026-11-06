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गाजियाबाद में ग्रामीण जोन पुलिस ने बरामद किए एक करोड़ के 504 मोबाइल

Fri, 06 Nov 2026 04:47 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 06 Nov 2026 04:47 PM IST
Rural Zone police recovered 504 mobile phones worth one crore rupees In Ghaziabad
गाजियाबाद में ग्रामीण जोन पुलिस ने चोरी और गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि ग्रामीण जोन के सभी थानों और साइबर व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न कंपनियों के 504 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
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