{"_id":"6abe44f6a06a7fc78509b9c0","slug":"video-massive-fire-at-instamart-warehouse-firefighters-at-incident-point-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"इंस्टामार्ट गोदाम में भीषण आग, दमकलकर्मी मौके पर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कला पत्थर के पास आग लगी। यह आग इंस्टामार्ट के गोदाम में लगी है। आग काफी भीषण है। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं।

... और पढ़ें