गाजियाबाद में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन: डेयरी-मिठाई की दुकान पर छापा, मिली चूहे की बीट-कॉकरोच; कारखाना सील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को डेयरी, मिठाई की दुकानों और कारखानों पर कार्रवाई की। जिसमें कहीं एक्सपायर खाद्य पदार्थ, चूहे की बीट और कॉकरोच और कीड़े पाए गए। गंदगी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों ने कारखाना को बंद करा दिया और खाद्य पंजीकरण को निलंबित कर दिया।

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तीन स्थानों पर हुई कार्रवाई में कुल एक क्विंटल डेयरी पदार्थ को नष्ट भी कराया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि मोदीनगर के सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित नाथजी स्वीट्स के कारखाने की जांच में बड़ी संख्या में एक्सपायर खाद्य पदार्थ पाए।टीम ने उनके पूरे कारखाने की जांच की जिसमें चारों तरफ गंदगी, भंडारगृह में चूहों की बीट, डीप फ्रीजर में कॉकरोच और कीड़े पाए गए। वहां से पनीर, बेसन, लड्डू, घी, अमोनियम बाई कार्बोनेट के पांच नमूने लिए गए और परिसर को सुधार होने तक बंद कराया दिया गया।इसके साथ ही उसका खाद्य पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा मुरादनगर जलालपुर रोड स्थित प्रणामजी डेयरी पर टीम औचक पहुंची जहां जांच में पता चला कि डेयरी बिना लाइसेंस के संचालित हो रही है। मौके पर काफी गंदगी और दुर्गंध फैला हुआ मिला। टीम ने घी, खोया और दूध के तीन नमूने लिए और चालान करते हुए सुधार के निर्देश दिए गए।इसके बाद मोदीनगर कस्बा के राजा स्वीट्स से मिठाइयों के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा दिया गया है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।