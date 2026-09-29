फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Food Safety Department team conducted raids on dairies, sweet shops, and factories in Ghaziabad

गाजियाबाद में खाद्य विभाग का बड़ा एक्शन: डेयरी-मिठाई की दुकान पर छापा, मिली चूहे की बीट-कॉकरोच; कारखाना सील

Tue, 29 Sep 2026 08:08 PM IST
अनुज कुमार माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद
माई सिटी रिपोर्टर, गाजियाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 29 Sep 2026 08:08 PM IST
सार

गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने डेयरी, मिठाई की दुकानों और कारखानों पर छापा मारा।

विज्ञापन
Food Safety Department team conducted raids on dairies, sweet shops, and factories in Ghaziabad
डेयरी-मिठाई दुकानों में मिली गंदगी और कीड़े - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मंगलवार को डेयरी, मिठाई की दुकानों और कारखानों पर कार्रवाई की। जिसमें कहीं एक्सपायर खाद्य पदार्थ, चूहे की बीट और कॉकरोच और कीड़े पाए गए। गंदगी मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों ने कारखाना को बंद करा दिया और खाद्य पंजीकरण को निलंबित कर दिया। 

विज्ञापन


तीन स्थानों पर हुई कार्रवाई में कुल एक क्विंटल डेयरी पदार्थ को नष्ट भी कराया गया। सहायक आयुक्त खाद्य सुरेश मिश्र ने बताया कि मोदीनगर के सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित नाथजी स्वीट्स के कारखाने की जांच में बड़ी संख्या में एक्सपायर खाद्य पदार्थ पाए।
विज्ञापन


टीम ने उनके पूरे कारखाने की जांच की जिसमें चारों तरफ गंदगी, भंडारगृह में चूहों की बीट, डीप फ्रीजर में कॉकरोच और कीड़े पाए गए। वहां से पनीर, बेसन, लड्डू, घी, अमोनियम बाई कार्बोनेट के पांच नमूने लिए गए और परिसर को सुधार होने तक बंद कराया दिया गया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके साथ ही उसका खाद्य पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा मुरादनगर जलालपुर रोड स्थित प्रणामजी डेयरी पर टीम औचक पहुंची जहां जांच में पता चला कि डेयरी बिना लाइसेंस के संचालित हो रही है। मौके पर काफी गंदगी और दुर्गंध फैला हुआ मिला। टीम ने घी, खोया और दूध के तीन नमूने लिए और चालान करते हुए सुधार के निर्देश दिए गए। 


इसके बाद मोदीनगर कस्बा के राजा स्वीट्स से मिठाइयों के नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि सभी नमूनों को जांच के लिए लखनऊ लैब भेजा दिया गया है रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed