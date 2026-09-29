गाजियाबाद में हादसे का वीडियो: लिफ्ट का सेंसर फेल, 8वीं मंजिल से पहली पर आकर गिरी; बाल-बाल बचे बैंक के मैनेजर

राजनगर एक्सटेंशन की देविका स्पाईकर सोसाइटी में आज सुबह एक गंभीर लिफ्ट दुर्घटना हुई। इस हादसे में लिफ्ट आठवीं मंजिल से अचानक पहली मंजिल पर आ गिरी, जिससे सोसाइटी में हड़कंप मच गया। घटना के समय सेंट्रल बैंक के एक मैनेजर निशांत लिफ्ट के अंदर मौजूद थे।

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मैनेजर निशांत ने इस भयावह घटना के बारे में अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि वह आठवीं मंजिल से नीचे की ओर आ रहे थे। लिफ्ट अचानक चौथी मंजिल पर पहुंचने के बाद तकनीकी खराबी के कारण रुक गई। इसके तुरंत बाद लिफ्ट अनियंत्रित होकर सीधे पहली मंजिल पर जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा टलते-टलते रह गया।इस लिफ्ट दुर्घटना का प्राथमिक कारण लिफ्ट के सेंसर में आई खराबी को बताया जा रहा है। सेंसर में तकनीकी समस्या के चलते लिफ्ट की बेल्ट अचानक टूट गई। सोसाइटी की लिफ्ट के मेंटेनेंस में गंभीर स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। खराब मेंटेनेंस को ही इस पूरे हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, जिसकी जांच आवश्यक है।