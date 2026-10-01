गाजियाबाद में देर रात मुठभेड़: फायरिंग कर भाग रहे स्नैचर से पुलिस का आमना-सामना, आरोपी के पैर में गोली लगी

इंदिरापुरम थाना पुलिस ने बुधवार देर रात को कनवानी रोड पर चेकिंग के दौरान एक छीनती के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान मनु सिर उर्फ मनु दजर निवासी गली नंबर-3, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद के रूप में हुई है। उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य के अनुसार, इंदिरापुरम पुलिस टीम 5/6 पुलिस रोड पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कनावनी पुस्ता की तरफ से एक व्यक्ति बाइक पर आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया।पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली-एनसीआर और गाजियाबाद आदि क्षेत्रों में स्कूटी व बाइक बदल-बदलकर चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं करता है। उसने करीब दो सप्ताह पहले इंदिरापुरम क्षेत्र में भी चेन स्नैचिंग की घटना करना बताया। आरोपी के अनुसार, घटनाओं में मिले चेन और मोबाइल बेचकर मिलने वाली रकम को वह खाने-पीने और अपने शौक में खर्च करता था।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, चोरी की बाइक और पीली धातु का एक टुकड़ा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ दिल्ली-एनसीआर में लूट, स्नैचिंग, चोरी और आर्म्स एक्ट समेत 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है।