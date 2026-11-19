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मां इंतजार करती रही, उधर खेत में पड़ा था बेटा... डंपर की टक्कर से 19 वर्षीय गौरव की मौत
यूपी के हुसैनपुर-रेवड़ा रेवड़ी गांव मार्ग पर बुधवार रात तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से टहलने निकले बीटेक छात्र गौरव त्यागी (19) कि मौत हो गई। हादसे के बाद छात्र करीब डेढ़ घंटे तक सड़क किनारे खेत में पड़ा रहा। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया है।
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