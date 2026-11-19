वसुंधरा सेक्टर-18 स्थित जेकेजी हाइट्स की दस मंजिला इमारत में बुधवार को आठवीं और नौवीं मंजिल पर स्थित दो फ्लैटों में आग लग गई। आग लगने की सूचना से सोसायटी में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया।

विज्ञापन



जानकारी के अनुसार, इमारत की आठवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या ए-801 में सौरभ पत्रा और नौवीं मंजिल पर फ्लैट संख्या 901 में पारुल कश्यप का आवास है। दोनों फ्लैटों में आग लगने की सूचना मिली। विज्ञापन



गनीमत रही कि घटना के दौरान दोनों फ्लैटों में कोई भी मौजूद नहीं था। इस कारण किसी के आग की चपेट में आने की सूचना नहीं है। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग लगने के कारणों और फ्लैटों में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गनीमत रही कि घटना के दौरान दोनों फ्लैटों में कोई भी मौजूद नहीं था। इस कारण किसी के आग की चपेट में आने की सूचना नहीं है। दमकलकर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग लगने के कारणों और फ्लैटों में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

विज्ञापन