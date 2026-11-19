डेढ़ घंटे खेत में पड़ा रहा गौरव

करीब डेढ़ घंटे बाद दूसरे गांव के कुछ लोगों ने खेत में युवक के पड़े होने की सूचना हुसैनपुर गांव में दी। इसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे मोदीनगर के निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि मृतक के भाई अभिषेक की तहरीर पर डंपर चालक अरमान निवासी खैराजपुर गांव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस डंपर को जब्त कर लिया गया है। चालक अरमान निवासी खैराजपुर गांव को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है।