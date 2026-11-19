आत्महत्या से एक दिन पहले मां से की थी निशा ने बात

आरोपी डॉ. संदीप मेहरा ने निशा के परिजनों को भी अपमानित किया और उसे खुदकुशी के लिए उकसाया। आरोपी ने निशा को खुदकुशी के लिए मजबूर किया, परेशान होकर निशा ने कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में फंदे लगाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों के अनुसार निशा ने घटना से एक दिन पहले मां से बात की थी तब वह एकदम सामान्य थी। निशा ने मां से किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया था। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि निशा के पिता अनूप साव की तहरीर पर डॉ. संदीप मेहरा उर्फ महेंद्र निवासी रोहिणी सेक्टर-23 दिल्ली व अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।