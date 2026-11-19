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47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 14 से 21 नवंबर तक अभ्यर्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। इसी दौरान 17 नवंबर को थाना कविनगर में एक तहरीर दी गई। विज्ञापन



इसमें बताया गया कि एक मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को फोन कर मेडिकल परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपये मांगे जा रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विज्ञापन विज्ञापन



एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा के मुताबिक, विवेचना के दौरान चेतन, सुंदर सिंह और रईस खान को हिरासत में लिया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद में 14 से 21 नवंबर तक अभ्यर्थियों का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जा रहा है। इसी दौरान 17 नवंबर को थाना कविनगर में एक तहरीर दी गई।इसमें बताया गया कि एक मोबाइल नंबर से अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को फोन कर मेडिकल परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपये मांगे जा रहे हैं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा के मुताबिक, विवेचना के दौरान चेतन, सुंदर सिंह और रईस खान को हिरासत में लिया गया है। मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

47वीं वाहिनी पीएसी में चल रही अभ्यर्थियों की मेडिकल परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर रुपये मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों को फोन कर मेडिकल में पास कराने के एवज में रकम मांगी। शिकायत मिलने के बाद कविनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है।