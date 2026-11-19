पत्नी की मौत के बाद पालन-पोषण के लिए अयोध्या से गाजियाबाद लाकर बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी बुजुर्ग पिता को पॉक्सो अदालत ने घटना के सात वर्ष बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पिता पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के समय बेटी दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी। घर में कोई महिला नहीं होने पर बेटी ने स्कूल की प्रिंसिपल से अपने साथ हुए पिता की हैवानियत का दर्द बयां किया था, उसके बाद प्रिसिंपल ने किशोरी की मदद की थी। पिता की करतूतों का खुलासा बेटी ने कागज पर लिखकर पुलिस से बताया था।

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