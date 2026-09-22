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मोदीनगर में सारा मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़ने का आरोप लगाया

Tue, 22 Sep 2026 11:18 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Tue, 22 Sep 2026 11:18 PM IST
Allegations have been raised regarding the demolition of houses in Modinagar in the name of road widening
मोदीनगर के गोविंदपुरी-सारा मार्ग चौड़ीकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सारा मार्ग निवासियों ने चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को तहसील पर हंगामा किया। उन्होंने अपनी मांग को लेकर उपजिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा।
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