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मोदीनगर में सारा मार्ग चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़ने का आरोप लगाया

विकास कुमार

Updated Tue, 22 Sep 2026 11:18 PM IST Updated Tue, 22 Sep 2026 11:18 PM IST







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मोदीनगर के गोविंदपुरी-सारा मार्ग चौड़ीकरण को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सारा मार्ग निवासियों ने चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़ने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को तहसील पर हंगामा किया। उन्होंने अपनी मांग को लेकर उपजिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। ... और पढ़ें

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