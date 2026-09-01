{"_id":"6a9682b7fbe7787d740837ee","slug":"video-youth-falls-from-train-at-new-town-station-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में हादसा: रेलवे स्टेशन पर 21 साल के युवक को पीछे से दिया धक्का, कटा पैर का पंजा, अस्पताल में भर्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान से दिल्ली अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे 21 वर्षीय अजीत एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। यह घटना न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर हुई। हादसे में अजीत का पैर का पंजा कट गया। अजीत ट्रेन के दरवाजे पर खड़े थे। ट्रेन के न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पहुंचने पर यह हादसा हुआ। किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया। धक्का लगने से उनका पैर फिसल गया। अजीत नीचे गिर गए और ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने घायल अजीत से पूछताछ की। इसके बाद फरीदाबाद में रह रहे उनके रिश्तेदारों को सूचना दी गई। रिश्तेदार तुरंत मौके पर पहुंचे। अजीत को उपचार के लिए बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

... और पढ़ें