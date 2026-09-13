{"_id":"6aa6de4b1bd48124990b8390","slug":"video-women-protested-against-the-laying-of-water-pipelines-in-faridabads-sector-52-and-sanjay-colony-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद सेक्टर-52 और संजय कॉलोनी में पानी की पाइपलाइन डालने का महिलाओं ने किया विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पानी की पाइपलाइन डालने के काम का रविवार को कुछ महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। सेक्टर-52 और संजय कॉलोनी के कुछ हिस्सों में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। विरोध कर रही महिलाओं का कहना था कि दूसरे क्षेत्र से पानी की लाइन संजय कॉलोनी की ओर जोड़े जाने से सेक्टर-52 के लोगों को भविष्य में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है।

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