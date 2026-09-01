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फरीदाबाद में हादसा: गुरुग्राम नहर में महिला बच्चे के साथ नहर में कूदी, पुलिस तलाश में जुटी

अनुज कुमार

Updated Tue, 01 Sep 2026 01:15 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 01:15 PM IST







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फरीदाबाद के सेक्टर 56 प्रतापगढ़ के पास स्थित गुरुग्राम नहर में एक महिला अपने बच्चे के साथ कूद गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला की तलाश कर रही है। ... और पढ़ें

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