Faridabad News: साइबर ठगी में खाताधारक गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खाते में ठगी की रकम में से 10 हजार रुपये ट्रांसफर हुए थे। शिकायतकर्ता ग्रीन फील्ड कॉलोनी, सेक्टर-43 का रहने वाला है। उसने पुलिस को बताया कि 8 अक्तूबर 2025 को उसके पास विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाली महिला ने खुद को एक कंपनी का सहायक बताते हुए शेयर मार्केट में निवेश से अधिक मुनाफे का लालच दिया। इसके बाद अलग-अलग यूपीआई आईडी और बैंक खातों में रुपये जमा करवाए गए। अक्तूबर 2025 के दौरान शिकायतकर्ता ने कुल 9.66 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एनआईटी में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच में अर्जुन लाल पहली लेयर का खाताधारक पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद

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फरीदाबाद। शेयर बाजार में निवेश कर कम समय में अधिक मुनाफा कमाने का झांसा देकर नौ लाख 66 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में बैंक खाताधारक को बरेली से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की पहचान अर्जुन लाल (26) के रूप में हुई है।