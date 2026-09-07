Faridabad News: चार दुकानों में लगी आग, दो लोगों ने कूदकर बचाई जान
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:11 PM IST
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बल्लभगढ़। मुख्य बाजार में सोमवार शाम शॉर्ट सर्किट के कारण चार दुकानों में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि तीन दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है।
आग दुकानों के पीछे बने एक मकान तक भी पहुंच गई। मकान में आग बुझाने का प्रयास कर रहे दो लोगों ने आग बढ़ती देख ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि घटना में किसी व्यक्ति की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। दुकानदारों के अनुसार शाम के समय सभी दुकानदार ग्राहकों में व्यस्त थे। इसी दौरान एक पेंट की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं आग में बदल गया। घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं लेकिन एक गाड़ी में पानी छिड़कने वाला नोजल नहीं होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। तीन गाड़ियों ने करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। संवाद
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आग दुकानों के पीछे बने एक मकान तक भी पहुंच गई। मकान में आग बुझाने का प्रयास कर रहे दो लोगों ने आग बढ़ती देख ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि घटना में किसी व्यक्ति की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। दुकानदारों के अनुसार शाम के समय सभी दुकानदार ग्राहकों में व्यस्त थे। इसी दौरान एक पेंट की दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते धुआं आग में बदल गया। घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं लेकिन एक गाड़ी में पानी छिड़कने वाला नोजल नहीं होने के कारण उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। तीन गाड़ियों ने करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। संवाद
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