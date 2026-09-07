Faridabad News: ताइक्वांडो में बालिकाओं ने जीता स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:13 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:13 PM IST
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एसजीएफआई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हासिल की उपलब्धि
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सोमवार को खेले गए मुकाबले में जिले के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की प्रतियोगिता में भूमि कपासिया ने स्वर्ण पदक जीता जबकि हर्षिता भारद्वाज ने रजत और हिमांशी ने कांस्य पदक हासिल किया।
ऐसे में जिले के नाम ताइक्वांडो में कुल आठ पदक हो गए हैं। सोमवार के अंडर 19 के 59 किलोग्राम भारवर्ग में भूमि कपासिया ने स्वर्ण पदक जीता जबकि हर्षिता भारद्वाज ने अंडर 17 के 63 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हिमांशु भारद्वाज ने अंडर 19 में 63 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। बता दें कि शनिवार से शुरू हुई प्रतियोगिता में पहले दिन अंडर 14 में फरीदाबाद ने 2 पदक हासिल किए थे। इसके बाद रविवार को अंडर 17 और अंडर 19 में खिलाड़ियों ने तीन पदक हासिल किए थे। वहीं तीन पदक सोमवार को जिले के नाम रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सोमवार को खेले गए मुकाबले में जिले के खिलाड़ियों ने स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों पदक जीते। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की प्रतियोगिता में भूमि कपासिया ने स्वर्ण पदक जीता जबकि हर्षिता भारद्वाज ने रजत और हिमांशी ने कांस्य पदक हासिल किया।
ऐसे में जिले के नाम ताइक्वांडो में कुल आठ पदक हो गए हैं। सोमवार के अंडर 19 के 59 किलोग्राम भारवर्ग में भूमि कपासिया ने स्वर्ण पदक जीता जबकि हर्षिता भारद्वाज ने अंडर 17 के 63 किलोग्राम भारवर्ग में रजत पदक अपने नाम किया। इसके अलावा हिमांशु भारद्वाज ने अंडर 19 में 63 किलोग्राम भारवर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। बता दें कि शनिवार से शुरू हुई प्रतियोगिता में पहले दिन अंडर 14 में फरीदाबाद ने 2 पदक हासिल किए थे। इसके बाद रविवार को अंडर 17 और अंडर 19 में खिलाड़ियों ने तीन पदक हासिल किए थे। वहीं तीन पदक सोमवार को जिले के नाम रहे।
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