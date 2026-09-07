Faridabad News: स्कूल से घर लौट रहे छात्र को गाय ने मारकर किया लहूलुहान
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:10 PM IST
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छात्र के पैर की हड्डी टूटी, पहले भी हो चुके हैं कई हादसे
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। आदर्श कॉलोनी निवासी छात्र इरफान एनआईटी-5 स्थित सरकारी स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में गाय ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक वाहन ने उसके पैर को कुचल दिया। हादसे में छात्र के पैर की हड्डी टूट गई।
इरफान के परिजन ने बताया कि वह स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में सड़क पर घूम रही गाय अचानक उसके सामने आ गई और उसने छात्र को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से इरफान सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे एक वाहन की चपेट में उसका पैर आ गया। हादसे के दौरान इरफान का छोटा भाई उसके साथ मौजूद था, जिसने घर वालों को सूचित किया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लावारिस पशुओं के कारण पहले भी हादसे हो चुके हैं। सड़क पर अचानक पशुओं के आ जाने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता। फरीदाबाद में लावारिस पशु मुख्य रूप से दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रेटर फरीदाबाद की मास्टर रोड, बाईपास रोड, एनआईटी नंबर एक से पांच, डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, बल्लभगढ़ मुख्य बाजार, सेक्टर सात, सेक्टर 12 टाउन पार्क, सेक्टर 15 और 16 की मार्केट तथा सेक्टर 70, 75 और 76 की सोसाइटियों के आसपास घूमते रहते हैं।
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फरीदाबाद। आदर्श कॉलोनी निवासी छात्र इरफान एनआईटी-5 स्थित सरकारी स्कूल से छुट्टी के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में गाय ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक वाहन ने उसके पैर को कुचल दिया। हादसे में छात्र के पैर की हड्डी टूट गई।
इरफान के परिजन ने बताया कि वह स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में सड़क पर घूम रही गाय अचानक उसके सामने आ गई और उसने छात्र को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से इरफान सड़क पर गिर गया। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे एक वाहन की चपेट में उसका पैर आ गया। हादसे के दौरान इरफान का छोटा भाई उसके साथ मौजूद था, जिसने घर वालों को सूचित किया। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में लावारिस पशुओं के कारण पहले भी हादसे हो चुके हैं। सड़क पर अचानक पशुओं के आ जाने से वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता। फरीदाबाद में लावारिस पशु मुख्य रूप से दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, ग्रेटर फरीदाबाद की मास्टर रोड, बाईपास रोड, एनआईटी नंबर एक से पांच, डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, बल्लभगढ़ मुख्य बाजार, सेक्टर सात, सेक्टर 12 टाउन पार्क, सेक्टर 15 और 16 की मार्केट तथा सेक्टर 70, 75 और 76 की सोसाइटियों के आसपास घूमते रहते हैं।
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