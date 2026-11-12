{"_id":"6af5c1763af59205500e578e","slug":"video-two-trains-running-hours-late-at-faridabad-station-in-afternoon-passengers-inconvenienced-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद स्टेशन पर दोपहर में दो ट्रेनें घंटों लेट, यात्री परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर गुरुवार दोपहर दो ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। शकूरबस्ती-पलवल ईएमयू (64012) 11:20 की जगह 14:36 बजे आई, यानी तीन घंटे 16 मिनट लेट रही। निजामुद्दीन-खजुराहो स्पेशल (01914) 12:45 के बजाय 15:25 बजे पहुंची, जो दो घंटे 40 मिनट देरी है। लंबे इंतजार से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी।

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