युवाओं में सप्लीमेंट से हृदय जोखिम

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आजकल युवाओं में प्री-वर्कआउट और एनर्जी सप्लीमेंट का चलन बढ़ रहा है। मसल्स बनाने के चक्कर में वे अपने दिल पर बोझ डाल रहे हैं। 18 से 40 साल के फिट दिखने वाले युवाओं में भी हृदय संबंधी जोखिम हो सकता है। इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

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