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फरीदाबाद के एल मेहता कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान, दीयों से सजी रंगोली

विकास कुमार

Updated Thu, 17 Sep 2026 11:00 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 11:00 PM IST







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फरीदाबाद एनआईटी स्थित के एल मेहता दयानंद महिला महाविद्यालय में आयोजित जिला स्तरीय सेवा संकल्प अभियान में मिट्टी के दीए जलाते लोग व कुछ छात्रों ने रंगोली भी बनाई और उसके चारों तरफ दीए जलाए। ... और पढ़ें

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