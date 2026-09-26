{"_id":"6ab7f16679695566450a8773","slug":"video-rs-one-crore-robbery-in-faridabad-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में एक करोड़ की डकैती, पूर्व सरपंच को गनप्वाइंट पर लेकर रस्सियों से बांधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद। गांव फतेहपुर तगा (जोहड़ कॉलोनी) में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए पूर्व सरपंच व प्रॉपर्टी डीलर के घर से करीब एक करोड़ रुपये की नकदी लूट ली। शुक्रवार-शनिवार की देर रात करीब दो से ढाई बजे दीवार फांदकर घर में घुसे पांच नकाबपोश बदमाशों ने मकान मालिक को चारपाई पर रस्सियों से बांधकर गनपॉइंट पर ले लिया और कमरे में रखी अलमारियों व बेड को तोड़कर नकदी लेकर भाग गए।

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