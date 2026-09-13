{"_id":"6aa69871ab8c7b00980cda38","slug":"video-preparations-for-ganesh-chaturthi-intensify-in-faridabads-sector-16-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"गणेश चतुर्थी की तैयारी तेज, फरीदाबाद सेक्टर-16 में प्रतिमाओं की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गणेश चतुर्थी की तैयारी तेज, फरीदाबाद सेक्टर-16 में प्रतिमाओं की खरीदारी में जुटे श्रद्धालु

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sun, 13 Sep 2026 06:04 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 06:04 PM IST







Link Copied



गणेश चतुर्थी को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर-16 में तैयारियां तेज हो गई हैं। श्रद्धालु पूजा के लिए भगवान गणेश की प्रतिमाओं की खरीदारी करते नजर आए। ... और पढ़ें

विज्ञापन