फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Faridabad News ›   Panic among villagers in Chandavali village following leopard sighting; appeal to remain alert

चंदावली गांव में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, सतर्क रहने की अपील

Thu, 17 Sep 2026 11:01 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Thu, 17 Sep 2026 11:01 PM IST
Panic among villagers in Chandavali village following leopard sighting; appeal to remain alert
फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र के जोन-4 स्थित चंदावली गांव में गुरुवार सुबह तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार, सुबह करीब चार बजे तेंदुआ वीरपाल लांबा के मकान के पीछे स्थित एक प्लाट में घुस गया। इसके बाद तेंदुआ गांव के आसपास ही घूमता हुआ देखा गया। तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

भिवानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर समाजसेवी रामचंद्र स्वामी का अनूठा सेवा संकल्प

Bhiwani: Social worker Ramchandra Swami's unique pledge of service on the Prime Minister's birthday.
Bhiwani
17 Sep 2026

सेवा संकल्प अभियान: बरेली में मंडलायुक्त ने किया रक्तदान, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी भी बने महादानी

मंडलायुक्त ने किया रक्तदान
Bareilly
17 Sep 2026

Video: विश्वकर्मा पूजा पर 56वां विशाल दंगल, विजेता को 51 हजार और मोटरसाइकिल का पुरस्कार

Video: विश्वकर्मा पूजा पर 56वां विशाल दंगल, विजेता को 51 हजार और मोटरसाइकिल का पुरस्कार
Lucknow
17 Sep 2026

रायबरेली में सदस्यता अभियान को लेकर समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी में झड़प; पुलिस से नोकझोंक

रायबरेली में सदस्यता अभियान को लेकर समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी में झड़प; पुलिस से नोकझोंक
Raebareli
17 Sep 2026

रायबरेली के नसीराबाद में गुंडा टैक्स न देने पर रिक्शा चालक को पीटा

रायबरेली के नसीराबाद में गुंडा टैक्स न देने पर रिक्शा चालक को पीटा
Raebareli
17 Sep 2026
विज्ञापन

Video: कैंची के हमले में घायल दर्जी मुश्ताक अंसारी की मौत, इलाके में फोर्स तैनात

Video: कैंची के हमले में घायल दर्जी मुश्ताक अंसारी की मौत, इलाके में फोर्स तैनात
Lucknow
17 Sep 2026

बालाघाट: मातोश्री बस सर्विस के संचालक विलास चौरे के घर सुबह-सुबह दबिश, लांजी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

Major Lokayukta action in Lanji, Balaghat: Early morning raid on the residence of Vilas Chaure
Balaghat
17 Sep 2026
विज्ञापन

रायबरेली: सदस्यता अभियान को लेकर समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी में झड़प

रायबरेली: सदस्यता अभियान को लेकर समाजवादी छात्र सभा और एबीवीपी में झड़प
Raebareli
17 Sep 2026

हमीरपुर: सांसद अनुराग ठाकुर ने वृद्ध आश्रम में केक काटकर मनाया पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन

MP Anurag Thakur celebrated PM Narendra Modi's birthday by cutting a cake at an old age home.
Hamirpur (Himachal)
17 Sep 2026

खिलाड़ियों का सियासत में बढ़ा दखल, परगट सिंह से हरभजन सिंह तक कई चेहरे सक्रिय

खिलाड़ियों का सियासत में बढ़ा दखल, परगट सिंह से हरभजन सिंह तक कई चेहरे सक्रिय
Chandigarh-Punjab
17 Sep 2026

लखीमपुर खीरी: भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी, ग्रामीणों ने पुतला फूंका, सिसैया खुर्द में फिर गरमाया मामला

Slogans raised against BJP MLA villagers burn effigy in Lakhimpur kheri
Lakhimpur Kheri
17 Sep 2026

सिरोही में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन पर विवाद: भाजपा की आपत्ति खारिज, कलेक्ट्रेट में जमकर हुई नारेबाजी

Objection against the nomination of Congress candidate Ritu Jain for the Sirohi Municipal Council rejected
Rajasthan
17 Sep 2026

पीलीभीत: पिपरिया मजरा में खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, डीएम ने आधुनिक जिम का किया शिलान्यास

DM lays foundation stone for a modern gym in Pipariya Majra village in pilibhit
Pilibhit
17 Sep 2026

चंबा: राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर के लिए चंबा से स्काउट्स एंड गाइड्स का 63 सदस्यीय दल रिवालसर रवाना

Chamba: A 63-member contingent of Scouts and Guides from Chamba has left for Rewalsar for the State Award testing camp.
Chamba
17 Sep 2026

चंबा: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के प्रस्तावित दाैरे की तैयारियां तेज, डीसी-एसपी ने किया मैदान का निरीक्षण

Chamba: Preparations for Deputy CM Mukesh Agnihotri's proposed visit intensify; DC and SP inspect the venue.
Chamba
17 Sep 2026

बदायूं: चालन प्रशिक्षण केंद्र से करें चार सप्ताह का कोर्स, प्रमाणपत्र से ही बन जाएगा डीएल

Complete a four-week course at the driving training center in Budaun
Budaun
17 Sep 2026

अंबेडकरनगर: बिना अनुमति चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, दो युवतियां मिलीं

अंबेडकरनगर: बिना अनुमति चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, दो युवतियां मिलीं
Ambedkar Nagar
17 Sep 2026

रायबरेली: गुंडा टैक्स न देने पर रिक्शा चालक को पीटा, भाजपा विधायक के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज

रायबरेली: गुंडा टैक्स न देने पर रिक्शा चालक को पीटा, भाजपा विधायक के हस्तक्षेप पर एफआईआर दर्ज
Raebareli
17 Sep 2026

क्षत्रिय युवा करणी सेना जिलाध्यक्ष सचिन राघव के साथ मारपीट से सवर्ण समाज में आक्रोश

क्षत्रिय युवा करणी सेना जिलाध्यक्ष सचिन राघव के साथ मारपीट से सवर्ण समाज में आक्रोश
Aligarh
17 Sep 2026

Video: विशाल खंड में पेड़ गिरने से फुटपाथ की दीवार टूटी, दो कारें और बाइक क्षतिग्रस्त

Video: विशाल खंड में पेड़ गिरने से फुटपाथ की दीवार टूटी, दो कारें और बाइक क्षतिग्रस्त
Lucknow
17 Sep 2026

आलीराजपुर: मिट्टी-पत्थर के सहारे लगा दिए खंभे, ऊपर भारी ट्रांसफॉर्मर; जयस ने पूछा- हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन?

Transformer on Nanpur Road propped up by just ‘soil and stones’! JAYAS questions
Jhabua
17 Sep 2026

Video: विवेक तिवारी हत्याकांड, एक सिपाही गैर इरादतन हत्या का दोषी, दूसरा बरी

Video: विवेक तिवारी हत्याकांड, एक सिपाही गैर इरादतन हत्या का दोषी, दूसरा बरी
Lucknow
17 Sep 2026

हमीरपुर: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू भाजपा नेताओं पर बरसे, डॉक्टरों की भर्ती और नई योजनाओं पर भी बोले

cm Sukhvinder Singh Sukhu lashed out at BJP leaders and also spoke on the recruitment of doctors.
Hamirpur (Himachal)
17 Sep 2026

वीडियो: चौगान मैदान में पसरा कीचड़, कारोबारियों और लोगों की बढ़ीं मुश्किलें

Video: Mud covers Chaugan Ground; traders and the public face increased difficulties.
Sirmour
17 Sep 2026

Video: लखनऊ के विश्वकर्मा मेले में सजा स्टॉल, कारीगरों का हुनर नजर आया

Video: लखनऊ के विश्वकर्मा मेले में सजा स्टॉल, कारीगरों का हुनर नजर आया
Lucknow
17 Sep 2026

अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में सफाई कर्मचारी संघ नेता व अन्य सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा

अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में सफाई कर्मचारी संघ नेता व अन्य सफाई कर्मचारियों ने किया हंगामा
Aligarh
17 Sep 2026

मेरठ: मेरठ में पहली बार होगा एयर शो, हवाई जहाज आसमान में दिखाएंगे करतब

Meerut: Meerut to host its first-ever air show; aircraft to perform stunts in the sky.
Meerut
17 Sep 2026

मेडिकल संचालक ने सीपीआर देकर बचाई ग्राहक की जान

Medical store operator saves customer's life by administering CPR
Chamoli
17 Sep 2026

अंबेडकरनगर में बिना अनुमति चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, हिरासत में दो युवतियां

अंबेडकरनगर में बिना अनुमति चल रहे स्पा सेंटर पर छापा, हिरासत में दो युवतियां
Ambedkar Nagar
17 Sep 2026

सिरमौर: संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित डॉ. जोगेंद्र हाब्बी का जालग में आभारोत्सव

dr jogendra habbi sangeet natak akademi award jalg himachal felicitation
Sirmour
17 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed