{"_id":"6aac23eafddab582b508c40a","slug":"video-panic-among-villagers-in-chandavali-village-following-leopard-sighting-appeal-to-remain-alert-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंदावली गांव में तेंदुआ दिखने से ग्रामीणों में दहशत, सतर्क रहने की अपील","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद के आईएमटी क्षेत्र के जोन-4 स्थित चंदावली गांव में गुरुवार सुबह तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार, सुबह करीब चार बजे तेंदुआ वीरपाल लांबा के मकान के पीछे स्थित एक प्लाट में घुस गया। इसके बाद तेंदुआ गांव के आसपास ही घूमता हुआ देखा गया। तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी सावधानी बरत रहे हैं।

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