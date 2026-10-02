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फरीदाबाद में पीयूसी के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक, पेट्रोल पंपों पर नहीं दिखी कोई व्यवस्था

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 02 Oct 2026 08:16 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 08:16 PM IST







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फरीदाबाद में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) के बिना वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने पर रोक के निर्देश के बावजूद पेट्रोल पंपों पर इसकी कोई खास व्यवस्था नजर नहीं आई। अधिकांश पंपों पर न तो पीयूसी जांच की सुविधा मिली और न ही वाहनों की नंबर प्लेट स्कैन करने वाले कैमरे लगे दिखाई दिए। पंपों पर सामान्य तरीके से ही पेट्रोल-डीजल की बिक्री होती नजर आई। ... और पढ़ें

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