वेटर से बना तस्कर: दोस्त से 5.1 किलो गांजा खरीदा, दिल्ली से फरीदाबाद बेचने निकला; मणिपुर का युवक गिरफ्तार

दिल्ली से गांजा लेकर फरीदाबाद में बेचने आए मणिपुर निवासी युवक अपराध शाखा एवीटीएस भूपानी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान गॉफ्लुंग निवासी इम्फाल, मणिपुर के रूप में हुई है। फिलहाल घिटोरनी, दिल्ली में रह रहा था।

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उसके कब्जे से 5.1 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका दोस्त उसे 10 हजार रुपये प्रति किलो के हिसाब से गांजा देकर गया था और वह इसे बेचने के लिए फरीदाबाद आया था।पुलिस प्रवक्ता यशपाल के अनुसार, एक अक्तूबर को अपराध शाखा एवीटीएस भूपानी की टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक गांजा लेकर फरीदाबाद में बिक्री के लिए आ रहा है। टीम ने सेक्टर-29 के पास कार्रवाई कर आरोपी को पकड़ लिया।तलाशी लेने पर उसके पास से 5.1 किलो गांजा बरामद हुआ। आरोपी पहले फरीदाबाद में वेटर का काम कर चुका है। उसके खिलाफ ओल्ड फरीदाबाद थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पूछताछ में गांजा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति समेत अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी।