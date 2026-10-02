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फरीदाबाद: धूम्रपान से महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर पड़ रहा असर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:06 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 05:06 PM IST







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फरीदाबाद में धूम्रपान से महिलाओं की प्रजनन क्षमता पर असर पड़ रहा है। सिगरेट में मौजूद निकोटिन और अन्य हानिकारक रसायनों के कारण नियमित धूम्रपान करने वाली महिलाओं में आगे चलकर गर्भधारण करने में परेशानी हो रही ... और पढ़ें

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