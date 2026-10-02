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फरीदाबाद: जंक फूड का बढ़ता सेवन बिगाड़ रहा पाचन तंत्र, बीके अस्पताल में प्रतिदिन पहुंचे रहे 50 से अधिक मरीज

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 02 Oct 2026 05:06 PM IST Updated Fri, 02 Oct 2026 05:06 PM IST







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फरीदाबाद: जंक फूड का बढ़ता सेवन बिगाड़ रहा पाचन तंत्र, बीके अस्पताल में प्रतिदिन पहुंचे रहे 50 से अधिक मरीज

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