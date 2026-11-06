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फरीदाबाद में नगर-निगम खुद ही कर रहा है ग्रेप के नियमों का उल्लंघन
फरीदाबाद में खुद नगर निगम ही कर रहा है ग्रेप के नियमों का उल्लंघन नीलम चौक पर खुले में जाती नगर निगम की कूड़े से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली वैसे भी फरीदाबाद में प्रदूषण 315 व बल्लभगढ़ में 400 के करीब है उसके बाद भी नगर निगम द्वारा खुले में ले जा रहे कूड़े से फैलती बदबू से प्रदूषण बढ़ रहा है और बल्लभगढ़ में बस अड्डे के पास टूटी सड़क से उड़ती धूल भी बढ़ते प्रदूषण का कारण बन रही है और वहां पर नगर निगम व एफएमडीए द्वारा कोई पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है जिसको लेकर लोगों को कुछ प्रदूषण से राहत मिले।
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