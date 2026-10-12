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फरीदाबाद: त्योहारी सीजन को लेकर विधायक मूलचंद शर्मा ने ली अधिकारियों की बैठक, व्यवस्थाओं पर हुई चर्चा
फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने आगामी त्योहारी सीजन को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में त्योहारों के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने और लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इस संबंध में चर्चा की गई।
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