फरीदाबाद: मंत्री राजेश नागर ने बल्लबगढ़ मंडी में खरीफ फसल खरीद व्यवस्था का किया निरीक्षण

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हरियाणा सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने मंगलवार को बल्लबगढ़ अनाज मंडी का दौरा कर खरीफ फसल की खरीद व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंडी में धान की खरीद, उठान, रखरखाव तथा किसानों के लिए उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं की विस्तार से जानकारी ली। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मंडी में फसल लेकर आने वाले किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

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