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फरीदाबाद के एनआईटी पांच में महाराष्ट्र मित्र मंडल ने भगवान गणेश की शोभायात्रा निकाली

Digvijay Singh

Updated Sun, 13 Sep 2026 09:13 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 09:13 PM IST







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फरीदाबाद के एनआईटी पांच में महाराष्ट्र मित्र मंडल ने गणेश की शोभायात्रा निकाली यह शोभायात्रा हर साल एनआईटी पांच मार्केट से निकलती हुई शहर की विभिन्न चौक चौराहे से होती हुई गांधी कॉलोनी में गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। ... और पढ़ें

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