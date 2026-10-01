{"_id":"6abe5c16127d97761704773d","slug":"video-land-dispute-between-two-groups-in-faridabad-five-people-from-one-side-injured-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद में जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद, एक पक्ष के पांच लोग घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बल्लभगढ़ के गांव डीग में जमीनी विवाद को लेकर एक परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 30 सितंबर की शाम दूसरे पक्ष के लोग लाठी-डंडे, सरिया और पिस्टल लेकर उनके घर पहुंचे और परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया। हमले में चार से पांच लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का बीके अस्पताल में उपचार चल रहा है।

... और पढ़ें