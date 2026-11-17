{"_id":"6afc6f12e5163554090f26e9","slug":"video-laborer-struck-and-robbed-in-asawati-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद: बाइक टक्कर से मजदूर घायल; रुपये-मोबाइल छीने, पैर टूटा और खाने को पैसे भी नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

असावटी के पास 13 नवंबर को पैदल जा रहे रामप्रवेश को एक मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें बीके नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामप्रवेश ने बताया कि टक्कर के बाद गिरने पर उनकी जेब से 2500 रुपये और मोबाइल छीन लिया गया। वह असावटी में 35 साल से ईंट भट्ठे पर काम करते हैं। पुलिस ने उनके भट्ठा मालिक और परिजनों को सूचित किया है। हालांकि, पांच दिन से अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद न तो भट्ठा मालिक आया और न ही कोई परिवार वाला। रामप्रवेश इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं और उनके पास खाने-पीने के लिए पैसे भी नहीं हैं।

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