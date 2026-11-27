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मध्य प्रदेश में चल रही राष्ट्रीय स्तरीय अंडर-14 बैडमिंटन प्रतियोगिता के बालक वर्ग में हरियाणा की टीम ने विद्या भारती को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। टीम के लिए पहले एकल मुकाबले में खेलने उतरे हरीश धूपर ने विद्या भारती के खिलाड़ी को बेहद आसानी से 15-4 और 15-5 से हरा दिया। इसके बाद दूसरे मुकाबले में हरीश और अश्मीत की जोड़ी ने 15-11 और 15- 12 से जीत दर्ज करके मुकाबला जीतने के साथ ही दूसरे दौर में टीम को पहुंचा दिया।

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