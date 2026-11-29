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बीके अस्पताल में पेट संबंधी समस्याएं लेकर पहुंच रहे मरीजसंवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। शहर में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की सेहत पर गंभीर असर डाल रहा है। प्रदूषण का प्रभाव केवल फेफड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे आंतों और लिवर की सेहत भी प्रभावित हो सकती है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव बढ़ने का खतरा रहता है। इसका असर पाचन तंत्र पर भी पड़ता है।प्रदूषण आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बीके अस्पताल में भी इन दिनों पेट और पाचन संबंधी परेशानियां लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. मोहित अग्रवाल ने बताया कि वायु प्रदूषण का असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है। अस्पताल में प्रतिदिन ऐसे 50 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं।प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सांस के जरिये शरीर में प्रवेश करते हैं और रक्त प्रवाह के माध्यम से अन्य अंगों तक भी पहुंच सकते हैं। इससे आंतों और लीवर की कार्यप्रणाली प्रभावित होने की आशंका रहती है। आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ने से पाचन संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषण के कारण पेट में दर्द, अपच और पाचन संबंधी अन्य समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।बचाव के लिए रखें खास ध्यानडॉ. मोहित अग्रवाल ने सलाह दी कि प्रदूषण अधिक होने पर सुबह और शाम खुले में टहलने से बचें। जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क पहनें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और संतुलित आहार लें। भोजन में फल, हरी सब्जियां और फाइबर युक्त चीजें शामिल करें। बाहर के खुले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। पेट में लगातार दर्द, अपच या पाचन संबंधी परेशानी होने पर चिकित्सक से परामर्श लें।