विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में निकाली जा रही समरसता संकल्प यात्रा शनिवार को फरीदाबाद पहुंची। बदरपुर बॉर्डर से शहर में प्रवेश करने पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शामिल होकर गुरु रविदास की चरण पादुकाओं को नमन किया। इस दौरान उन्होंने महापुरुषों की अनदेखी का आरोप लगाकर सिर्फ परिवार तक सीमित रहने का आरोप लगाया।इस मौके पर सेक्टर-12 में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाजपा संत रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हरियाणा सरकार संत-महापुरुषों की शिक्षाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुरु रविदास के 650वें प्रकाश पर्व को प्रदेश में पूरे वर्ष राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र के उमरी में पांच एकड़ भूमि पर 124 करोड़ रुपये की लागत से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण कराया जा रहा है। यह धाम केवल भवन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सामाजिक समानता और समरसता का तीर्थ केंद्र बनेगा।उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी स्थित गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पावन कलश यात्रा शुरू हुई थी। आज यात्रा फरीदाबाद पहुंची। यहां से पलवल और होडल होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने यात्रा का अभिनंदन करते हुए गुरु रविदास की चरण पादुकाओं को नमन किया। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना संत रविदास की शिक्षाओं का सम्मान है।राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि गुरु रविदास का समानता और मानवता का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनके विचारों को आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि यात्रा हरियाणा में करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय कर होडल से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी।कार्यक्रम में पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर, विधायक मूलचंद शर्मा, सतीश फागना, धनेश अदलखा, राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार राम सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी गुरु रविदास के समानता, मानवता, भाईचारे और सामाजिक न्याय के संदेश को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, संत समाज और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।