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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। इंदिरा कॉम्प्लेक्स की गली नंबर-4 में रिहायशी इलाके के बीच मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध तेज हो गया है। टावर लगाने के फैसले से नाराज स्थानीय निवासी नगर निगम आयुक्त से लेकर जिला प्रशासन और सीएम विंडो तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में रोष है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में एमसीएफ कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर और डीसी कार्यालय में शिकायत दी है। इसके अलावा सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लोगों का आरोप है कि नगर निगम के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उन्हें डीसी कार्यालय में शिकायत करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में लोगों का सवाल है कि जब सभी संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत पहुंच चुकी है तो उनकी समस्या का समाधान आखिर कौन करेगा।स्थानीय निवासी ममता, मुकेश, पप्पू, ओमप्रकाश, रामवती, पुष्पा, उर्मिला, रामनारायण और गीता ने बताया कि गली नंबर-4 में महज 50 गज के प्लॉट पर पांच मंजिला मकान बना हुआ है। अब मकान की छत पर मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। लोगों ने सवाल उठाया कि घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में इतने छोटे प्लॉट पर पांच मंजिला मकान के निर्माण की अनुमति कैसे दी गई। यदि मकान निर्माण को मंजूरी दी गई है तो इसकी वैधता और स्वीकृत नक्शे की जांच क्यों नहीं की जा रही। स्थानीय निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि नगर निगम और जिला प्रशासन ने जल्द हस्तक्षेप कर कार्रवाई नहीं की तो वे न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। उधर, नगर निगम अयुक्त यशेंद्र सिंह का कहना है कि शिकायत पर जांच करवाई जाएगी।