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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले को लेकर पर्यटन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेले के आयोजन से पहले परिसर को व्यवस्थित और आकर्षक बनाने के लिए साफ-सफाई और मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। परिसर में जगह-जगह जमा कूड़े को हटाया जा रहा है। वहीं, क्षतिग्रस्त दीवारों की मरम्मत का काम भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही मेले से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।परिसर में कर्मचारी सफाई और रखरखाव के काम में जुट गए हैं। मेले में आने वाले देश-विदेश के पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयोजन स्थल को तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों का जोर है कि मेले से पहले परिसर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो।इस बार सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले को पहले से अधिक भव्य और आकर्षक बनाने की तैयारी है। इसके लिए परिसर की सुंदरता बढ़ाने के साथ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न निर्माण और व्यवस्थागत कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया को गति दी जा रही है, ताकि समय रहते सभी काम पूरे किए जा सकें।मेला देश-विदेश के शिल्पकारों, कलाकारों और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहता है। हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटन विभाग की ओर से इस बार भी आयोजन को यादगार बनाने के लिए शुरुआती स्तर पर ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।हरविंदर यादव, नोडल अधिकारी, सूरजकुंड हस्तशिप मेला प्राधिकरण