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सांस लेने में हो रही है परेशानीअमर उजाला ब्यूरोफरीदाबाद। भांखरी डंपिंग यार्ड में कूड़े के ढेर में लगी आग एक सप्ताह बाद भी बुझने का नाम नहीं ले रही है। आग से उठने वाला धुआं आसपास के करीब एक किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुका है। इससे दिल्ली पुलिस सोसाइटी, नवादा, भांखरी गांव, सैनिक कॉलोनी, अरावली विहार, अचीवर्स सोसाइटी और आईपी कॉलोनी एक्सटेंशन सहित आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। डंपिंग यार्ड से उठते धुएं के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर लोग अपनी परेशानी जाहिर कर रहे हैं। लोग इस स्थिति की तुलना 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से करते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं।अरावली संरक्षण के लिए काम कर रही संस्था सेव अरावली के संस्थापक जितेंद्र भड़ाना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। उन्होंने आसपास की सोसाइटियों में फैलते धुएं और लोगों की परेशानी को सामने रखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं।हालात ऐसे हैं कि लोग इस धुएं के बीच घरों में भी राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। 24 नवंबर को इस डंपिंग यार्ड के कूड़े में आग लगी थी, जो अब तक नहीं बुझ सकी है। फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन कूड़े के भीतर सुलग रही आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र भड़ाना ने कहा कि इस मामले में जिला प्रशासन को आपात बैठक बुलाकर प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उनके अनुसार, डंपिंग यार्ड में करीब 1500 ट्रक कूड़ा डाला जा चुका था। यहां कूड़ा डालने के बाद निगरानी के लिए पुलिस की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन निगम प्रशासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया।उन्होंने आग बुझाने के मद्देनजर कूड़े को अलग करने के लिए अर्थमूवर के बजाय पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल करने की जरूरत बताई, जिससे जलते और सुलगते कूड़े को अलग कर आग पर प्रभावी तरीके से काबू पाया जा सके। इसके साथ ही दमकल गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग भी की। उन्होंने बताया कि सेव अरावली संस्था ने डंपिंग यार्ड में कूड़ा डालने के मामले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और एनजीटी में उठाया था। कानूनी हस्तक्षेप के बाद यहां कूड़ा डालने पर स्थायी रोक लग सकी। हालांकि, मौजूदा आग और उससे फैल रहे धुएं ने आसपास के निवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।डंपिंग यार्ड में लगी कूड़े की आग को बुझाने के लिए छह गाड़ियां लगाई गईं हैं। कूड़े में लगी आग कब तक बुझेगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। - राकेश कुमार, अग्निशमन विभाग अधिकारी