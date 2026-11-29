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संवाद न्यूज एजेंसीफरीदाबाद। रेलवे स्टेशन पर कुछ मिनट बचाने की जल्दबाजी यात्रियों की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। फुटओवर ब्रिज की सुविधा होने के बावजूद कई यात्री एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने के लिए सीधे रेलवे ट्रैक पार कर रहे हैं। ट्रेन गुजरने के तुरंत बाद पटरियों पर उतरकर दूसरी ओर जाने वाले यात्रियों को इस बात का अंदाजा नहीं रहता कि दूसरी दिशा से भी ट्रेन आ सकती है। ऐसे में जरा सी चूक बड़े हादसे का कारण बन सकती है।स्टेशन पर प्लेटफॉर्म बदलने के लिए फुटओवर ब्रिज बनाया गया है, इसके बावजूद यात्री इसका इस्तेमाल करने के बजाय रेलवे ट्रैक पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। कई बार यात्री बच्चों और सामान के साथ भी पटरियों से गुजरते दिखाई देते हैं। यह लापरवाही न केवल उनकी अपनी, बल्कि आसपास मौजूद अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है।आरपीएफ इंस्पेक्टर श्रवण कुमार ने यात्रियों से अपील की कि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए फुटओवर ब्रिज का ही इस्तेमाल करें। रेलवे ट्रैक पार करना रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत दंडनीय अपराध है। इसके उल्लंघन पर छह महीने तक की जेल या एक हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।इस वर्ष हो चुके हैं कई हादसेफरीदाबाद में रेलवे ट्रैक पर इस वर्ष कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं 1 नवंबर को बल्लभगढ़ स्टेशन के पास ट्रैक पार करते समय 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। 25 अक्तूबर को बाटा स्टेशन के पास 32 वर्षीय युवक की जान चली गई। 10 अक्तूबर को बाटा के पास लापता 21 वर्षीय करण का शव ट्रैक पर मिला था। 29 अगस्त को बाटा और न्यू टाउन के बीच ट्रैक पर बैठे सौरभ (20) और कृष्णा (22) की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। इसी दिन बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी के पास प्रवेश (24) की भी जान चली गई। 12 अगस्त को नीलम पुल के पास स्कूल जाते समय ट्रैक पार कर रही 17 वर्षीय छात्रा तान्या की मौत हो गई। फरवरी में सुभाष कॉलोनी के पास ट्रैक पार करते समय एक 52 वर्षीय महिला की मौत हुई थी, जबकि दूसरी महिला घायल हो गई थी।