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शिक्षा के मंदिर के बाहर कचरा ही कचरा: फरीदाबाद में स्कूल के गेट पर कूड़े का ढेर, छात्र-शिक्षक सब परेशान

अनुज कुमार

Updated Sat, 12 Sep 2026 01:20 PM IST Updated Sat, 12 Sep 2026 01:20 PM IST







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फरीदाबाद के तिगांव रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बाहर कूड़े का ढेर लगा है। विद्यार्थी इसी 'शिक्षा के मंदिर' से होकर निकलते हैं। ... और पढ़ें

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