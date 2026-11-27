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बीके अस्पताल के बाहर मरीजों और तीमारदारों को बांटा मुफ्त भोजन

Digvijay Singh

Updated Fri, 27 Nov 2026 10:07 PM IST Updated Fri, 27 Nov 2026 10:07 PM IST







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फरीदाबाद में बीके अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों को अस्पताल के बाहर मुफ्त भोजन वितरित किया गया। भोजन मिलने से अस्पताल पहुंचे जरूरतमंद लोगों को राहत मिली। ... और पढ़ें

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