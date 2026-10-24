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सूरजकुंड दिवाली मेले में छाई पंचकूला के इत्र की महक, मोंगरा-चंदन और गुलाब की खुशबू बनी आकर्षण

Sat, 24 Oct 2026 07:50 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:50 PM IST
fragrance of perfumes from Panchkula is drawing people in at Surajkund Diwali Mela
फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेले में पंचकूला के इत्र की महक लोगों को आकर्षित कर रही है। यहां मोंगरा, चंदन, चमेली और गुलाब की खुशबू वाले इत्र लोगों की पसंद बने हुए हैं। हाथों से तैयार किए गए इन इत्रों की मेले में मांग है। खास बात यह है कि इन उत्पादों को ऑनलाइन भी पसंद किया जा रहा है और इनके लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। पारंपरिक तरीके से तैयार होने वाले ये इत्र अपनी खुशबू के साथ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।
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