सूरजकुंड दिवाली मेले में छाई पंचकूला के इत्र की महक, मोंगरा-चंदन और गुलाब की खुशबू बनी आकर्षण

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फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेले में पंचकूला के इत्र की महक लोगों को आकर्षित कर रही है। यहां मोंगरा, चंदन, चमेली और गुलाब की खुशबू वाले इत्र लोगों की पसंद बने हुए हैं। हाथों से तैयार किए गए इन इत्रों की मेले में मांग है। खास बात यह है कि इन उत्पादों को ऑनलाइन भी पसंद किया जा रहा है और इनके लिए ऑर्डर मिल रहे हैं। पारंपरिक तरीके से तैयार होने वाले ये इत्र अपनी खुशबू के साथ लोगों का ध्यान खींच रहे हैं।

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