{"_id":"6ae9a0154a2d239ca00018b4","slug":"video-four-ambulances-consumed-diesel-worth-rs50-lakh-without-even-moving-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"चार एंबुलेंस और बिना चले पी गईं 50 लाख का डीजल, फरीदाबाद के अस्पताल में गजब खेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीके नागरिक अस्पताल की चार एंबुलेंस महीनों से एक ही जगह खड़ी रहीं लेकिन उनके नाम पर फ्यूल कार्ड से डीजल खरीदने का सिलसिला जारी रहा। विभागीय जांच में करीब 50 लाख रुपये के डीजल की खरीद का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है। सवाल उठ रहे हैं कि जब एंबुलेंस सड़क पर उतरी ही नहीं तो उनके नाम पर डीजल किसने और किसके कहने पर भरवाया? मामले की जांच के की जा रही है।

... और पढ़ें