कहानी कमरा नंबर 201 की: गेस्ट हाउस में मिली चांदनी की लाश, प्रेमी संग आई थी; दिन में बगड़ी बात, रात को कत्ल!

हरियाणा के बल्लभगढ़ में मथुरा रोड स्थित चावला कॉलोनी चौक के पास एक गेस्ट हाउस में एक शादीशुदा महिला की गला घोंटकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। महिला शनिवार सुबह अपने प्रेमी के साथ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 201 में ठहरी थी। रात को होटल कर्मचारी कमरे की तरफ पहुंचा तो दरवाजा खुला मिला। अंदर महिला बेड पर बेसुध पड़ी थी, जबकि उसके साथ आया प्रेमी गायब था। सूचना मिलने पर बल्लभगढ़ सिटी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है।

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