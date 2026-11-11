फरीदाबाद के छात्रों को यूरोप की डिग्री

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जेसी बोस विश्वविद्यालय और रोमानिया की तकनीकी यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सहयोग किया है। विद्यार्थी भारत में पढ़कर यूरोप की ड्यूल डिग्री पा सकेंगे। कंप्यूटर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2+2 ड्यूल डिग्री प्रोग्राम अगले सत्र से शुरू होगा।

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